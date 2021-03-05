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إصابة 20 عاملا بشركة مفروشات في انقلاب أتوبيس بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 12:04 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 12:04 م

أصيب 20 عاملًا بشركة مفروشات بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب أتوبيس بطريق بلبيس– شبرا النخلة، بدائرة مركز بلبيس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول 20 عاملًا بمصنع مفروشات وستائر بمدينة العاشر من رمضان، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين انقلاب أتوبيس الشركة بطريق بلبيس – شبرا النخلة، أمام قرية الجوسق ببلبيس، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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