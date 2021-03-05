اجتياز 22 متدربا لدورة سلامة الأغذية في جامعة سوهاج

شهد أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات دورة أساسيات سلامة الأغذية بمشاركة ٢٢ متدربا، وتسليمهم شهادات اجتياز الدورة التي نظمها مركز جودة وسلامة الغذاء بالجامعة، بالتعاون مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور خالد عبداللطيف نقيب الأطباء البيطريين، والدكتورة عبير محمود السيد مديرة المركز.



وأشاد عزيز بأهمية المركز من حيث الخدمات التي يقدمها في مجال الرقابة على الاشتراطات والمواصفات والمعايير الصحية المحلية والدولية للأغذية وجميع الأنشطة ذات الصلة، موضحاً أن الشهادة التي يمنحها المركز تؤهل للالتحاق بهيئة جودة وسلامة الغذاء العالمية.



وأضاف أنه جاري تجهيز المركز بالأجهزة والمعامل البحثية اللازمة لخدمة الباحثين في مجال سلامة الأغذية.



ومن جانبها قالت عبير السيد، إن الدورة شارك فيها ٢٢ متدربا، حصلوا على شهادة اجتياز فترة التدريب بنجاج، مشيرة إلى أن المركز يمنح الدورات الخاصة بسلامة الغذاء لجميع التخصصات في الصيدلة، الزراعة، الطب الشري والطب البيطري، وكل من يعمل في حقل الأغذية، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات الخاصة بهذا المجال.



الجدير بالذكر أن دورة سلامة الغذاء مقسمة إلى 3 مستويات منها أساسيات سلامة الأغذية، تحليل المخاطر "الهاسب"، والأيزو ISO22000.