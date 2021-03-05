تجري المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات عسكرية بحرية مكثفة تحت اسم (مصافحة البرق)، من أجل تعزيز الاستجابة للتهديدات الأمنية والرفع من قدرات القوات البحرية في مجال المواجهات العسكرية البحرية.

وذكرت صحيفة (الأحداث) المغربية - التي أوردت النبأ - أن المناورات تشهد مشاركة حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة (دوايت دي أيزنهاور)، والمدمرة الأمريكية ذات الصواريخ المواجهة (يو إس إس بورتر)، وفرق من البحرية الأمريكية، إضافة إلى طائرات عسكرية هجومية ومروحيات.

ومن الجانب المغربي - بحسب الصحيفة - تشترك فرقاطة البحرية المغربية (طارق بن زياد)، ومقاتلتان من طراز (إف 5) و(إف 16)، وطائرة هليكوبتر من طراز (بانثر)، إضافة إلى مشاركة طاقم مركز العمليات بالبحرية المغربية ومركز القوات الجوية ايضا.