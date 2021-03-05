خالد عكاشة: مصر فتحت صفحة جديدة للتعاون المشترك بين دول القارة الإفريقية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، لرئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، تأكيد من الدولتين على أن الارتباط والترابط أصبح نهجًا استراتيجيًا لدول القارة السمراء.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن مصر فتحت صفحة جديدة للتعاون المشترك بين دول القارة، وعلى مستوى علاقاتها الاستراتيجية وتكاملها مع الأشقاء من دول إفريقيا المختلفة، منذ توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن «القاهرة لا يمضي عليها أسابيع إلا وتكون في استقبال أحد رؤساء الدول الإفريقية»، موضحًا أن «الرئيس السيسي انتهج فتح صفحات جديدة في شكل العلاقات والارتباطات والشراكات المؤثرة التي تعود على دول القارة كاملة بعلاقات جديدة جيدة إيجابية تتعامل مع مشكلات القارة الحقيقي،ة وتصيغ شكلا من التعاون الاستراتيجي على مستوى كل المجالات».

ولفت رئيس المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن لقاء اليوم شهد التباحث حول القضايا الأمنية التي تؤرق القارة الإفريقية من؛ مكافحة الإرهاب والأفكار والتنظيمات المتطرفة، منوهًا إلى أن القارة السمراء مستهدفة بالنشاط الإرهابي المجرم قانونًا والمهدد لحياة المواطنين.

وأوضح أن المباحثات شهدت الحديث بشكل موسع عن مجموعة من القضايا ذات الارتباط للعمل المشترك بين البلدين؛ كالهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، في قصر الاتحادية.