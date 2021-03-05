مقتل متظاهر آخر في ميانمار وتواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري

استخدمت قوات الشرطة في ميانمار قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المظاهرات التي خرجت صباح اليوم الجمعة في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وأقام المتظاهرون حواجز في الشوارع لإعاقة تحرك قوات الشرطة، ولكن السلطات تمكنت من تفريق التظاهرات واعتقال عدد من المشاركين فيها.

وتأتي اشتباكات اليوم على خلفية تشييع جنازات المتظاهرين الذين قتلوا أمس الأول الأربعاء في أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الماضي.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن قوات الشرطة فضت احتجاجات في مدن يانجون وماندالاي ومونيوا ومينجيان وباثين.

وأفاد تقرير إخباري بمقتل أحد المتظاهرين في ماندالاي.

وليست هناك حصيلة دقيقة لعدد قتلى الاحتجاجات، لكن الأمم المتحدة تقول إن 54 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم، فضلا عن اعتقال أكثر من 1700 .

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قوات الأمن في ميانمار، أمس الخميس، بوقف ما "حملتها الشرسة ضد المتظاهرين السلميين".