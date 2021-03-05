 منها استخدام الموبايل أثناء القيادة.. تحرير 1193 مخالفة مرورية في كفرالشيخ - بوابة الشروق
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منها استخدام الموبايل أثناء القيادة.. تحرير 1193 مخالفة مرورية في كفرالشيخ

محمد نصار:
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 3:00 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 3:00 م
شنت إدارة مرور كفر الشيخ، حملة مرورية مكبرة بمدينة كفرالشيخ، اليوم، تحت إشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١١٩٣ مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، السرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود واستخدام حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.

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