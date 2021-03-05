افتتاح معرض للزهور ونباتات الزينة بشرم الشيخ 20 مارس

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن افتتاح معرض شتلات الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الحدائق تواكبًا مع العيد القومي للمحافظة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الخميس، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، والمحاسب فوزي همام، منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن، ومدير عام الزراعة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المعرض يقام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويجري افتتاحه يوم 20 مارس الجاري ويستمر لمدة أسبوعين، تواكبًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقال المحافظ إن المعرض يضم شتلات وزهور مختلفة الأنواع ومستلزمات الحدائق، والمساحات الخضراء ونباتات الزينة، بالتعاون مع وحدة بحوث الصحراء لإنتاج الشتلات بطور سيناء، وعددًا من الشركات والمشاتل للقطاع الخاص، بالإضافة للعسل الجبلي والأعشاب الطبية، وزيت الزيتون وبعض المشغولات البدوية والتراثية.

ووجه المحافظ الدعوة لجميع رجال الأعمال والمستثمرين ومديري الفنادق، لزيارة المعرض لتغطية احتياجاتهم من شتلات الزهور، ونباتات الزينة، ولوازم حدائقهم والمساحات الخضراء بفنادقهم ومنشآتهم السياحية.