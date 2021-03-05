وزيرة الثقافة: بورسعيد ستظل محط أنظار للثقافة والفنون والأدب

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قالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن بورسعيد ستظل محط أنظار للثقافة والفنون الأدب، وتعد أحد بوابات مصر الشمالية.

وأوضحت وزيرة الثقافة -خلال دشينها فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية، أنه سيتم تنظيم 108 فعاليات لنشاط فنى وفكرى بجميع قطاعات ومجالات الوزارة وذلك على خلال عام 2021، مشيرة إلى أن بورسعيد في المرحلة الثانية لمشروع ابدأ حلمك والذى يهدف لاستثمار طاقات الشباب.

وأضافت أنه سيتم افتتاح سينما مصر بعد تطويرها، ومنفذ الهيئة العامة للكتاب بمدينة بورفؤاد، جاء ذلك بحضور السفيرة فايزة أبو النجا واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء سمير فرج.