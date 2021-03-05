مدينة باريس تمدد الحظر المفروض على تناول الكحوليات بالأماكن العامة جراء جائحة كورونا

مددت مدينة باريس حظرها بشكل كبير المفروض على تناول الكحوليات في الأماكن العامة جراء وضع كوفيد-19.



وأعلنت شرطة باريس اليوم الجمعة أنه يحظر الآن استهلاك الكحوليات على ضفاف نهر السين وقناة سان مارتان وميدان بلاس دو تيرت الذي يعج حاليا بالفنانين بالقرب من بازيليكا القلب المقدس وفى الكثير من المناطق الأخرى في المدينة.



وبالإضافة لذلك، سوف يتحتم على المتاجر التي تبلغ مساحتها أكثر من عشرة آلاف متر مربع التي لا تبيع المأكولات الغلق.



وكان الكثير من الباريسيين قد استمتعوا بالطقس الجيد في النسيم العليل نهاية الأسبوع الماضي. وكان هناك اكتظاظ كبير للغاية خصوصا على ضفاف نهر السين والقنوات في العاصمة الفرنسية.



يشار إلى أن باريس هي بين 23 منطقة التي أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس فيها عن مستوى تحذيري من ازدياد فيروس كورونا. غير أنه لا يوجد إغلاق في نهاية الأسبوع في العاصمة مثل ذلك الموجود في مدينتي نيس ودنكيرك أو في مقاطعة با دو كاليه في شمال البلاد.



وبلغ عدد الإصابات الجديدة لكل مئة ألف ساكن في باريس مؤخرا أقل من 322 بقليل. وفي فرنسا بكاملها وصل العدد إلى 220 .