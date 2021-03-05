سفير الصين بالقاهرة: سنوفر 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا للدول النامية

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الصين حريصة على تنفيذ التوافق الاستراتيجي الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، مشيرًا إلى التعاون فيما بينهما ليصبحا نموذجًا لمجتمع مشترك بين الصين والعرب وإفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه سيتم الدفع بالشراكة الاستراتيجة الشاملة بين البلدين، لافتًا إلى تدعيم التوافق بين الدولتين من خلال استقبال مصر للشحنة الأولى من اللقاح الصيني.

وأشار إلى تعاون كل من الصين ومصر والدول العربية في بناء مجتمع الصحة المشترك، ذاكرًا أنه تم تزويد مصر بشحنة ثانية من اللقاح الصيني لتتمكن من مواجهة الجائحة.

وذكر أن الوحدة والتعاون هما أقوى سلاح للتغلب على الوباء، مضيفًا أن الطلب المحلي بعد بدء عمليات التطعيم في الصين ضخم.

ولفت إلى تعاون الصين مع كثير من البلدان النامية في مجال توفير اللقاحات، موضحًا أن بكين تقدمت بمساعدات من اللقاحات لنحو 53 دولة نامية، من بينها دولة باكستان.

وأوضح أن الصين قررت تزويد الدول النامية بـ 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا، مؤكدًا دعم الصين للشركات المحلية والشركاء الأجانب في أبحاث اللقاحات المشتركة.

وأكد دعم بكين للشركات المنتجة للقاحات في البلدان الأخرى على معالجة المنتجات في الصين لاستخدامها في دول مختلفة، معقبًا: «في هذه العملية لا تسعى الصين لأهداف جيوسياسية ولا تخطط للحصول على أي أرباح اقتصادية ولا تفرض أي شروط سياسية».

واستطرد أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، إضافة إلى أنها استطاعت تحقيق نموًا اقتصاديًا، قائلًا إنه باتخاذ مصر للتدابير الاحترازية والبدء في عمليات التطعيم ستتمكن من التغلب على الوباء.