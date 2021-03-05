بريطانيا تعتزم تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

صرح وزير الصحة البريطاني، ميت هينكوك، أن الحكومة البريطانية تخطط للسماح للمواطنين بالسفر داخل البلاد في الصيف القادم، مضيفا أن السفر إلى الخارج هيهات أن يكون ممكنا.



وقال: "آمل بأن يكون بإمكاننا السفر في الجزر البريطانية بمجرد أن تتاح لنا فرصة لإلغاء القيود. وسيساعدنا التلقيح في ذلك"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وكان هينكوك ورئيس الوزراء، بوريس جونسون، يعلنان سابقا أنه من السابق لأوانه التفكير في السفر إلى الخارج.



وتخطط الحكومة لاتخاذ القرار حول مواعيد استئناف السياحة الخارجية لا قبل 17 مايو القادم، وذلك في حال تحسن الحالة الوبائية.



وبدأ في بريطانيا في 4 يناير الماضي سريان مفعول الإغلاق الوطني الكامل، وهو الثالث منذ بداية وباء كورونا. ونشر جونسون في 22 فبراير الماضي خطة للتخفيف التدريجي للقيود المفروضة، تقضي بفتح المدارس في 8 مارس الجاري، وفتح أبواب المتاجر غير الغذائية وشرفات المطاعم والصالونات والمتاحف والمكاتب وحدائق الحيوانات ابتداء من 12 أبريل القادم. وفي نفس اليوم من المفترض أن تتخذ الحكومة قرارا حول السياحة الداخلية.