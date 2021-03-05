عبد الدايم : فعاليات بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية تشهد كافة ألوان الحراك الإبداعي فى المجتمع والمدينة الباسلة ستبقى محطا للأنظار وموطنا للجمال والفكر والأدب والفن



الغضبان : بورسعيد كانت ومازالت مصدرا لإلهامات المبدعين وتقليد عاصمة الثقافة المصرية يستكمل تفعيل دور قوى مصر الناعمة



وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يكرمان 7 شخصيات فى افتتاح فعاليات عاصمة الثقافة المصرية 2021



نجما الأوبرا ياسر سليمان ورحاب مطاوع مع هاني شاكر يتألقون فى افتتاح فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي في بورسعيد وبحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وخلال الافتتاح قالت عبد الدايم إنه انطلاقا من الإيمان بدور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان، وتماشيا مع جهود الدولة، في نشر الوعي والوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة ربوع الوطن، استحدثت وزارة الثقافة تقليدا جديدا باختيار عاصمة الثقافة المصرية لتتويج المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر بهذا اللقب، ويأتى ذلك فى إطار الخطوات الجادة والهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير فى ربوع الوطن، مؤكدة أن اللقب يكلل برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأضافت أن مدينة بورسعيد ستشهد خلال الفعاليات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ابدأ حلمك بالمحافظات، وهو من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة لاستثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي واكتشاف المواهب والإسهام في خلق أجيال جديدة من المسرحيين الذين يملكون القدرة على استعادة أمجاد المسرح المصري.



وتابعت أن فعاليات عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021 تشمل أكثر من مائة فعالية ثقافية وفنية وفكرية وتضم كافة ألوان الحراك الإبداعي المصري بمشاركة جميع قطاعات وزارة الثقافة في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الفضاءات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض الفنية والمسرحية للجماهير، وأعلنت إضافة العديد من المشروعات للبنية الثقافية بالمدينة الباسلة التى تخدم أبناء المحافظة وضيوفها حيث يتم إعادة افتتاح سينما مصر في شارع الثلاثيني بعد تطويرها وتجديدها وإعادة تأهيلها لتليق بتاريخ ومكانة أبناء بورسعيد حيث قامت الوزارة باستردادها كأحد أصولها، وأيضا يتم إعادة افتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب ببورفؤاد وتطوير سيناريو العرض بمتحف النصر ، وتابعت أن بورسعيد ظلت مصدرا لإلهامات المبدعين وتميزت بثراء إرثها الفكري والنضالي ومنذ عقود طويلة كانت وستبقى محطا للأنظار وموطنا للجمال والفكر والأدب والفنون ، كما قدمت الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعم هذه التظاهرة الثقافية المصرية وإلى جميع قطاعات وزارة الثقافة لمشاركتهم في تنفيذ جميع الأنشطة الثقافية والفنية على مدار هذا العام، كما وجهت التحية لفريق العمل لما تم بذله من جهد كبير في اعداد هذه المجموعة من الأنشطة المتنوعة ولكل من أسهم فى تنظيم هذا الحدث الهام.



وقال اللواء عادل الغضبان إن محافظة بورسعيد منذ انشائها تمثل مصدرا ملهما للفكر والادب والثقافة حيث سطر اهلها تاريخا للنضال الوطني وبطولات وانجازات كانت بمثابة المادة الخصبة لأدباء وفناني مصر والعالم لتناولها فاصبحت بورسعيد انطلاقة لقوة مصر الناعمة امام العالم اجمع، ووجه الشكر لوزيرة الثفافة ووصفها بأنها استطاعت بجهدها ومثابرتها استعادة ريادة مصر الثقافية وتفعيل دور قوى مصر الناعمة واستكمالها بإعلانها بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021.



وكرمت وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد سبعة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا فى وضع بصمات بارزة فى مختلف مجالات الإبداع المصرى وهم الدكتورة فايزة أبو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج، فنان الخط العربي مسعد خضير البورسعيدي وتسلمها عنه المخرج جلال العشري، والفنان المخرج محمد سالم وتسلمها عنه نجله محمود سالم ، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والمخرج المسرحي سمير العصفورى، واسم الفنان الراحل محمود يس.



وكانت مراسم حفل الافتتاح قد تضمنت عروضا لفرق الفنون الشعبية لفرقة بورسعيد للأطفال، بالإضافة إلى معرض فني عن تاريخ بورسعيد تضمن صورا ووثائق تجسد المراحل التاريخية التي مرت بها المحافظة الباسلة ودورها في ملحمة النضال الوطني الى جانب امسية غنائية احياها كل من نجمى الطرب بالاوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع واختتمها أمير الغناء العربى هانى شاكر بباقة مختارة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى .



كما شهدت وزيرة الثقافة افتتاح محافظ بورسعيد لقاعة "السفيرة فايزة ابو النجا" والملحقة بمبنى المحافظة، تكريما وتخليداً لجهودها في خدمة وطنها وباعتبارها ابنة المحافظة حيث تم عرض فيلم تسجيلي تضمن توثيقاً لإنجازات الدولة في بورسعيد من مناطق صناعية واسواق وطرق وغيرها من المشروعات والمعالم الحضارية والتاريخية لمدينة بورسعيد ومستويات التطوير التي لحقت بها والمظاهر الحياتية المتعددة، واهدي المحافظ درع المحافظة التذكارى للدكتورة فايزة ابو النجا تكريما لها .



يذكر أن باقي فعاليات الافتتاح تستكمل الجمعة 5 مارس وتشمل زيارة لمتحف النصر التابع للقطاع الفنون التشكيلية وتدشين شارع الفنان الراحل محمود ياسين وزيارة حديقة فريال التاريخية وافتتاح سينما بورسعيد بعد تطويرها َوتاهيلها وتختتم الفعاليات بمشاهدة أحد عروض مسرح المواجهة والتجوال بقصر ثقافة بورسعيد.