استشارة طبية: تليف الكبد عند الأطفال

أرجو أن تهتموا بأمراض الأطفال، فالملاحظ أن صفحتكم المميزة رغم اهتمامها بكل ما يخص صحة الإنسان وغذائه إلا أنها لا تتطرق لموضوعات أمراض الأطفال، وهو أمر أهم للأمهات والآباء.

فقدت جارتى العزيزة طفلا لها نتيجة إصابته بمرض أدى إلى تليف كبده، وقد بذلت جهدا كبيرا فى محاولة معرفة السبب إلى أن اتضخ أخيرا أن له علاقة بمركبات النحاس فى الدم. ماذا يعنى هذا وهل هو مرض نادر لا يمكن تشخيصه؟

إلهام الوزير ــ المحلة الكبرى



أشكرك على امتداحك للصفحة وانتقادك لها وأعدك بمساحة أكبر للأطفال فى صفحات قادمة إن شاء الله. مشاعر ودية ودعوات كثيرة صادقة لجارتك التى لا أشك فى أنك كنت بجانبها دائما. تليف الكبد لا يستثنى الأطفال للأسف، كما أن المعروف من أسبابه أقل بكثير مما هو مجهول.

ما تتحدثين عنه هو مرض ولسون wilsons discase وهو مرض وراثى نتيجة غياب الإنزيمات اللازمة للتعامل مع عنصر النحاس فى الدم بحيث يستفيد بها الجسم ويستخدمها فى ما هو مطلوب من النحاس بالفعل فى التفاعلات الكيميائية المختلفة ثم تساهم تلك الإنزيمات بصورة نشطة فى خروج النحاس من الدم إلى الخارج. غياب تلك الإنزيمات يسمح بترسب ذرات النحاس فى أنسجة الجسم المختلفة خاصة الكبد الذى يصبح الأمر فوق احتماله فيلتهب بصورة حادة تتحول إلى صورة مزمنة، الأمر الذى يمهد لتليف الكبد فيما بعد ودمار خلاياه. تتعدد أعراض الفشل الكبدى عند الأطفال الذى يتزامن وترسب النحاس فى خلايا أنسجة الأعضاء المختلفة منها المخ الأمر الذى ينتج عنه توتر عصبى وعدم اتزان ورعشة مستمرة. علاج مرض ولسون يتم بتناول أدوية قد تحول وترسب النحاس فى الأنسجة لكن نجاح العلاج قد لا يتم بالصورة التى تمنع النحاس نهائيا من الترسب فى الخلايا، لذا فالأمر يتطور غالبا إلى تليف الكبد وفشله والوفاة.

تليف الكبد عند الأطفال قد يسببه أيضا فيروسات الكبد خاصة (ب) والحصبة الألمانية وأمراض جينية أخرى.