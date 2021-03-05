مفاوضات دعم صناعة الطيران الكندية تدخل المراحل النهائية

دخلت الحكومة الكندية، المراحل الأخيرة من المحادثات مع شركات الطيران حول ما يمكن أن يتحول إلى حزمة دعم بقيمة 9 مليارات دولار للصناعة، التي تعاني من أثر جائحة كورونا، وتسببت في خسائر المليارات.

وتطالب معظم شركات الطيران مساعدة مالية من أوتاوا، لكن شركة "وست جيت" تريد من الحكومة الفيدرالية إعطاء الأولوية؛ للخروج بخطة لإعادة تشغيل السفر الجوي بأمان.

وقال جيري دياس، رئيس أكبر نقابة للعمال في كندا "يونيفور"، التي تمثل حوالي 15 ألف عامل في صناعة الطيران "إن النقطة الشائكة هي المال". وأوضح "القرض، الفائدة على القرض".

وقال دياس - في تصريحات للصحفيين - إن المحادثات بين شركات الطيران والحكومة ركزت في الأصل على احتمال سداد قرض بقيمة 7 مليارات دولار بفائدة 1 في المائة على مدى 10 سنوات - لكن الحزمة النهائية قد تكون أكبر بكثير".

وأضاف "ربما ليس من المستبعد أن نتحدث عن 9 مليارات دولار". وتابع: "هذه ليست خطة إنقاذ. أود أن أشير الى أن هذا قرض للصناعة. واستنادا إلى الوقت الذي مضى والتعقيد الإضافي للمفاوضات، أود أن أقترح أن يكون مبلغ 7 مليارات دولار هو الأساس الآن ، وليس السقف."

وقالت شركة "إير كندا" - في بيان إعلامي - إنها لا تستطيع التعليق علنا على محادثات الإنقاذ؛ وجاء في بيانها العلني الأخير حول المحادثات، والذي صدر في 12 فبراير ، أن المناقشات مستمرة.