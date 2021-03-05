الأهلي يواجه الزمالك الليلة في قمة دوري السلة

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يستضيف فريق الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. ويسعى «رجال سلة الأهلي» إلى تقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وحرص أشرف توفيق المدير الفني لـ«رجال سلة الأهلي» خلال التدريبات الختامية على تحفيظ اللاعبين عدد من الأمور الفنية والخططية مع العمل على تلافي الأخطاء التي وقعت خلال المباريات الماضية.