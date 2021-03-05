التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

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أعلن تحالف "دعم الشرعية باليمن"، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الخميس، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب مدينة جازان جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي قوله إن:" قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه منطقة (جازان) محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة."

وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ الباليستية ، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن صباح اليوم الخميس عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان" جنوب غرب المملكة، وكذلك تدمير طائرة مسيرة مفخخة حوثية ، باتجاه مدينة خميس مشيط( جنوب غرب) المملكة.