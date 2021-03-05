الإسكان: انتهينا من 5 مدن جديدة قبل البرنامج الزمني المخطط لهم بـ6 أشهر

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري تحدث لأول مرة في مصر، مشيرًا إلى مشاركة جميع الوزرات والجهات المعنية فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الشعب» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الوزارة تستهدف دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى العمل على 7 محاور للإسكان سواء لمحدودي أو متوسطي أو ميسوري الدخل.

وأشار إلى الانتهاء من 5 مدن جديدة قبل البرنامج الزمني المخطط لهم بـ6 أشهر، مضيفًا أنهم يضمون 19 ألفًا و620 وحدة سكنية جاهزة للتسليم تباعًا خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن ثقة المواطن ارتفعت بالوحدات السكنية التي تقدمها للوزارة، لدرجة أنه يتقدم على الوحدة الواحدة 5 أفراد، لافتًا إلى دور الإسكان في تطوير البنية التحتية والمرافق بالقرى التي يتم تطويرها ضمن المشروع القومي.