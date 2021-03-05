 وشاح يختصر تراث منطقتهم.. شاهد هدية مسيحي قرقوش إلى البابا فرانسيس - بوابة الشروق
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وشاح يختصر تراث منطقتهم.. شاهد هدية مسيحي قرقوش إلى البابا فرانسيس

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 1:47 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 1:47 م
عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، فيديو يظهر كرجية تنكب على وضع اللمسات الأخيرة على وشاح سيقدمه أهالي قرقوش لبابا الفاتيكان، البابا فرنسيس.

ومن المقرر أن يتحدث سكان قرقوش الواقعة في محافظة نينوي بشمال العراق، اليوم، بلهجة حديثة من الأرامية «لغة المسيح»، إذ تحمل زيارة البابا لنينوي أهمية خاصة كونها مركز المسيحية في العراق.

وغادر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، روما متوجهًا إلى ‎العراق في زيارة غير مسبوقة، صباح اليوم، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.


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