السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا اعتبارا من الأحد

رجل يضع قناعا واقيا على وجهه في القطيف بالسعودية يوم 10 مارس 2020 - رويترز

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الجمعة، رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، اعتبارا من الأحد القادم مشيرة الى ان القرار تم اتخاذه بناء على "مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في المملكة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الجمعة، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه "تقرر اعتبارًا من يوم الأحد القادم عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية".

ويشمل القرار كذلك بحسب المسؤول "أماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها".

وأضاف المصدر أن السلطات قررت "استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة ؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر".

وأشار المسؤول إلى أن الجهات المعنية "قررت بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصا".

وشدّد المسؤول على "ضرورة الالتزام بالإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية".

وأكد المسؤول أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة؛ للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.