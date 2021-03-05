بريطانيا تعلن تخفيف أحادي لتجارة النباتات مع أيرلندا الشمالية

تحركت الحكومة البريطانية بشكل أحادي لتخفيف عنصر آخر من ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" المثيرة للجدل، والتي تحكم التجارة مع أيرلندا الشمالية.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الجمعة أنه سيتم مؤقتا رفع حظر على استيراد نباتات مزروعة في أصائص تربة من بريطانيا إلى الإقليم.



وبينما تخضع معظم السلع الغذائية الزراعية أو ستخضع لعمليات تنظيمية إضافية لدخول أيرلندا الشمالية بموجب شروط بروتوكول في بريكست المعروف باسم بروتوكول "إن آي"، تم حظر بعضها بشكل كامل.



وتشمل تلك القائمة المحظورة نباتات أو خضروات موضوعة في أصائص تربة بريطانية أو بها آثار تربة لا تزال عالقة بها. ويتسبب هذا في مشاكل للعديد من الشركات في أيرلندا الشمالية، خاصة مراكز مستلزمات الحدائق.