قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان تعتبر من أعرق الحدائق على مستوى العالم، ذاكرًا أنه اليوم تم الاحتفال بمرور 130 عامًا على افتتاحها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الخميس، أن حديقة الحيوان مازالت حتى الآن محل اهتمام للمنظمات العالمية والدولية، مشيرًا إلى توافق احتفال اليوم مع الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية.

وذكر أن حديقة الحيوان عانت خلال فترة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها مصر، إلا أنها تتعافى حاليًا، لافتًا إلى تدبير حيوانات جديدة بالحديقة دون تكليف الدولة أي أعباء مالية، وذلك من خلال وضع خطة إكثار حقيقية لإنتاج المزيد من الحيوانات، مع توفير الرعاية البيطرية والإثراء البيئي لها.

وأشار إلى استقدام الحديقة لزرافات جديدة والدب الروسي والمها العربي والكنجارو الأحمر والنمور البنغالية، مضيفًا أن الحديقة لازالت تعاني من بعض المشكلات كأسلوب عرض بعض الحيوانات.

وأكد أن هناك إمكانية للتطوير من خلال خطة تغير لعرض السباع والفيلة في أماكن مفتوحة بدلًا من البيوت، لافتًا إلى حاجة الحديقة لرفع كفاءة بنيتها التحتية بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه.

