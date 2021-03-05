متهم بتهديد مساجد في نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة

ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية اليوم الجمعة أن رجلًا متهمًا بالتهديد بقتل المصلين بعد تهديدات عبر الإنترنت لمركز لينوود الإسلامي ومسجد النور في نيوزيلندا مثل أمام المحكمة.

وتم القبض على الرجل البالغ من العمر 27 عامًا، والذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، يوم الخميس بعد توجيه تهديدات لمساجد كرايستشيرش عبر موقع "4تشان".

وتم حبس الرجل احتياطيا حيث من المقرر أن يعود إلى المثول أمام المحكمة في 19 مارس، حسبما أفادت وسائل الإعلام بما في ذلك تلفزيون نيوزيلندا.

ويواجه المتهم عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات كحد أقصى على تهمة التهديد بالقتل.

ويأتي الاحتجاز قبل أيام فقط من الذكرى الثانية للهجمات الإرهابية التي استهدفت مسجدين في 15 مارس 2019، والتي راح ضحيتها 51 شخصًا علاوة على إصابة العشرات.