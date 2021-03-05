النمسا تجري محادثات بشأن لقاحات كورونا من روسيا والصين

أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الجمعة، أن بلاده مهتمة بشراء لقاحات مصنعة في الصين وروسيا، قائلا إن المحادثات جارية مع العديد من المصنعين فيما تواصل أعداد إصابات فيروس كورونا الارتفاع.

وقال كورتس إنه في حال أقرت وكالة الأدوية الأوروبية اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لكوفيد-19 "فإن ذلك سيكون خيارا طبيعيا لكثير من الدول الأوروبي بما في ذلك النمسا".

وتعمل وكالة الأدوية الأوروبية على إطلاق إجراء سريع لمراجعة اللقاح الروسي.

يشار إلى أن النمسا في تحالف مع الدنمارك وإسرائيل لزيادة التعاون في أبحاث اللقاح وانتاجه، بهدف تسريع سلسلة توريد اللقاح.

وقال كورتس إنه ليس متفاجئا إن أعداد الإصابات في النمسا مستمرة في الارتفاع.

وأعلنت البلاد 2668 إصابة جديدة بالفيروس في الأربعة وعشرين ساعة الماضية اليوم الجمعة، ويبلغ معدل الإصابة الذي يستمر 7 أيام أو عدد الحالات الجديدة لكل مئة ألف شخص في خلال 7 أيام هو نحو 170 مصابا.

وأعادت البلاد فتح كل المتاجر والكثير من الخدمات في الثامن من فبراير الماضي، في إطار تخفيف للإجراءات سوف يرافقه إجراء ملايين من الاختبارات السريعة.