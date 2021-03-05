قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تقدم به مجلس الوزراء يعتبر خطوة تم انتظارها منذ أكثر من 50 عامًا.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن قوانين الأحوال الشخصية التي تم إصدارها منذ عام 2000 متردية وعملت على إفساد الحياة الأسرية في مصر، إضافة إلى أنها مبعثرة بين 9 أو 10 قوانين.



وأشار إلى توحيد قانون الأحوال الشخصية الجديد لهذه القوانين المبعثرة لقسمين أحدهما خاص بالولاية على النفس والأخر الولاية على المال، فضلًا عن أنه عالج القصور التشريعي، ذاكرًا أنه لم يكن هناك ما ينظم أحكام الخطبة والزواج في القديم.



وذكر أنه يعتبر قانون الأحوال الشخصية الجديد إنجازًا، مشيرًا إلى تطرقه إلى المنقولات الزوجية التي كانت تثير الكثير من الجدل، واعتبرها ملكًا خالصًا للزوجة.



واستنكر تجاهل القانون الجديد للأحوال الشخصية للمادة الخاصة بالطاعة، والذي كان موجودًا في القانون القديم ويتيح للزوجة أسبابًا للطلاق في حالة مخالفة شروط الطاعة دون أن تلجأ للخلع، ما يضمن لها حقوقها كافة.



