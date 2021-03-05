البابا فرنسيس: يجب العمل على ضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا

قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إن زيارته للعراق تأتي في زمن يحاول فيه العالم الخروج من جائحة كورونا، والتي أدت إلى تدهور ظروف البلاد، مؤكدًا ضرورة العمل على ضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا.



وأضاف البابا، في كلمة له خلال زيارته الرسمية بقصر بغداد، أن رسالات الأديان تدعو إلى السلام والتعايش المشترك، مشددًا على ضرورة الاتحاد والتضامن لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.



ووصل بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، ظهر اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد، خلال زيارة تاريخية غير مسبوقة تستمر ثلاثة أيام، في مساع إلى تعزيز التواصل مع المسلمين، وتضامنًا مع إحدى أقدم المجموعات المسيحية في المنطقة.