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إيطاليا تدشن بوابة الكترونية للترويج للغتها وثقافتها عالميا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 4:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 4:27 ص

 أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس، إطلاق البوابة (الالكترونية) الإيطالية الجديدة؛ لترويج اللغة الإيطالية والثقافة والإبداع في الخارج، وهي متاحة باللغتين الإيطالية الإنجليزية.
وقال دي مايو وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن بوابة" Italiana" أداة مبتكرة لجمع وإبراز جميع أنشطة الخارجية الايطالية لترويج الثقافة الإيطالية في العالم”، التي تعتبر “أحد الخطوط الاستراتيجية للسياسة الخارجية.
ونوه بأن المشروع "وُلد خلال المرحلة الأولى من وباء كوفيد-19"، لافتا الى أن وزارة الخارجية عملت على “إعادة احياء الانشطة الإيطالية ليس فقط من وجهتي النظر الاقتصادية والاجتماعية بل والثقافية أيضًا”.

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