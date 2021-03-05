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منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال وقوع موجتين ثالثة ورابعة لكورونا

منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 7:43 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 7:43 م
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من احتمال مواجهة العالم موجتين ثالثة بل ورابعة من جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية.

وشدد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي، على أن ظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى خطر "فقدان التركيز"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال رايان: "نعتقد أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكننا لسنا على ذلك... الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة بل رابعة في حال عدم التوخي بالحذر".

وأعرب رايان عن قلقه من أن هناك حكومات وشخصيات تعتبر أن جائحة فيروس كورونا بقيت في الماضي، مؤكدا أن هذا الوقت ليس مناسبا لتخفيف إجراءات مكافحة "كوفيد-19"، بما في ذلك في البرازيل، التي تشهد أعدادا كبيرة للإصابات والوفيات.

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