الدستورية الألمانية تقضي بإمكانية مصادرة الأصول حتى بعد سقوط الجريمة بالتقادم

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الجمعة بأنه يمكن للدولة مصادرة الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني حتى لو انتهت فترة التقادم الخاصة بمقاضاة مرتكبي الجريم.



وقال القضاة في مدينة كارلسروه إن الاستثناء في مثل هذه الحالات مسموح به "بسبب المصلحة العليا للصالح العام".



ويتوافق الحكم مع تعديل للقانون الدستوري في ألمانيا أجري في عام 2017.



وأعربت المحكمة الاتحادية الألمانية، وهي أعلى محكمة جنائية ومدنية في ألمانيا، عن قلقها بشأن القانون الجديد وعلقت النظر في قضية استئناف بولاية سكسونيا السفلى في عام 2019 انتظارا لتوضيح المحكمة الدستورية.



والقضية محل النقاش تتعلق بمجزر دواجن كان وظف عمالا بلغار دون تصريح. وتمت تبرئة شخصين بسبب تقادم القضية. لكن محكمة إقليمية أمرت باسترداد أكثر من 10 ملايين يورو من شركاتهم.