نتنياهو: تشكيل فريق إسرائيلي أمريكي لتعزيز التعاون بين البلدين حول مكافحة كورونا

‏تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هاتفيًا مع نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس، وهنأته على النجاح الكبير الذي حققته حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا.

‏وحسبما أوردته الصفحة الرسمية لنتنياهو على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، صباح اليوم الجمعة، اتفق رئيس الوزراء مع هاريس على تشكيل فريق مشترك من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث والتطوير التكنولوجي حول مكافحة فيروس كورونا، والمياه والطاقة الخضراء، ومجالات أخرى.

وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي هاريس، عن رفض الإدارة الأمريكية المطلق لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «سنواصل تعزيز التعاون الاستخباري والأمني مع الولايات المتحدة، وإنني ملتزم كليا بصفتي رئيس وزراء دولة إسرائيل بمنع إيران من تطوير سلاح نووي يهدف إلى إبادتنا».

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1367713548990812162?s=19