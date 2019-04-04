نبيلة مكرم: نحيط الدارسين في الخارج بقضايا الدولة للرد على الأسئلة المثارة حولها

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر شهدت جهدًا رائعًا من المرأة المصرية في الخارج على كثير من المنصات في عدد من المناسبات والمواقف، مشيرة إلى أهمية مبادرة «مصرية بـ100 راجل» خلال الفترة المقبلة.

وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أن الدولة يجب أن تعمل مع كل الشرائح وتتواصل معهم، مؤكدة أنه لا بد من توعية الشباب الدارسين في الجامعات الخارجية، باعتبارهم صوت آخر وقوى ناعمة أخرى للدولة المصرية.

وتابعت: «نحن الآن في مرحلة أننا أرسلنا للشباب الدارسين في الخارج للاستفسار عن الأسئلة والقضايا التي تثار حول الدولة المصرية ولا يستطعيون الإجابة عليها، لمنحهم الإجابات المطلوبة كي يتمكنوا من الرد».

وأوضحت أن الوزارة بدأت التواصل مع شريحة الدارسين في الخارج بعد أزمة العالقين الأولى، إذ تم عمل جولات تعريفية بالدولة المصرية، لتعريف الطلاب بالتطور الذي يحدث في الدولة، لافتة إلى أن وزارة الهجرة نظمت مقابلة للدارسين بالجامعات الخارجية مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، للحديث عن قضية سد النهضة.