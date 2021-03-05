ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض "البازار" للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل فى الفترة من 11 مارس إلى 20 مارس بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحسب بيان الجهاز اليوم.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن المعرض يعد بداية لسلسلة من المعارض التى سينظمها الجهاز لترويج و تسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية تنفيذا لتوجيهات الرئيس خلال الدورة الماضية لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتى أكد فيها على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الحرف اليدوية والتراثية ومن أهمها مساعدة أصحاب هذه المشروعات فى تسويق منتجاتهم.

وأشارت جامع إلى أن اهتمام الرئيس والدولة بقطاع الحرف اليدوية والتراثية يأتي للدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الهام لهذا القطاع كثيف العمالة والذي يعد مصدرا رئيسيا للدخل في مختلف محافظات مصر.

وأضافت أن كل محافظة تشتهر بعدة صناعات تراثية تتناقل خبراتها الأجيال وتعد المورد الاقتصادي الوحيد لهم بالإضافة إلى أهميتها اجتماعيا حيث توفر الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خاصة للمرأة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية بجانب دورها الثقافي الهام في توضيح تاريخ مصر وحضاراتها المتنوعة وما انتجته للعالم من فنون وابداع.

وأوضحت جامع أن التوسع في إقامة معارض الحرف اليدوية والتراثية له أثر كبير فى تعريف الشباب والفتيات بثقافتهم وهويتهم وزيادة ارتباطهم بها وتكوين جيل جديد من الفنانين والحرفيين المهرة يساعد على استمرار هذه الحرف ويحافظ عليها من الاندثار ويعمل على تطويرها لتتفق مع الاحتياجات والاذواق المعاصرة مما يزيد من قدرتها على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.