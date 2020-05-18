التعليم: درجات امتحان الترم الأول لطلاب الشهادة الاعدادية لا تضاف للمجموع

جدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تأكيده أن درجات امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الاعدادية لا تضاف إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التعليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم ان الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

وأشار إلى أنه يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.