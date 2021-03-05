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تعجب جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، من استبدال محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة تشيلسي، والتي انتهت بفوز البلوز بهدف دون رد.

وأقيمت مساء الخميس، مواجهة ليفربول وتشيلسي على ملعب أنفيلد، وتعرض الريدز للهزيمة الخامسة على التوالي بملعبه.

وقال كاراجر في تصريحات عقب نهاية المباراة:«لم أصدق أن محمد صلاح قد خرج. إخراج هدافك كان أمرًا غريبًا للغاية».

وأضاف:«كلوب لم يخجل أبدًا من إخراج محمد صلاح من الملعب، بالتأكيد لم يكن في أفضل حالاته، لكنه هداف رائع وهذا ما يحتاجه ليفربول، عندما تحتاج إلى هدف».

وأكمل:«لم أشعر أبدا بأن ليفربول سيسجل خلال المواجهة، شعرت وأنه كان يجب أن يخطئ لاعبو تشيلسي حتى يسجل الليفر هدفا».

ووصل ليفربول للهزيمة الثامنة له هذا الموسم بالبريميرليج، وتراجع للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.