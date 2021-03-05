أجواء احتفالية تخيم على العراق استعدادا لاستقبال بابا الفاتيكان -فيديو

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح اليوم الجمعة، فيديو يظهر أجواء احتفالية تخيم على بلاد الرافدين مع الاستعدادت لزيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس.

وفُرضت إجراءات أمنية مشددة، خاصة في كنيسة الطاهر التي سيتلو فيها البابا صلاته، فيما تطوع الأطفال لإلقاء الترانيم أمام البابا، كواحد من الطقوس الدينية.

وغادر باب الفاتيكان، البابا فرنسيس، صباح اليوم الجمعة، روما متوجهًا إلى ‎العراق في زيارة غير مسبوقة.

وكان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أعلن أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، أنه سيتوجه الجمعة إلى العراق في رحلة سلام لمدة ثلاثة أيام، معربًا عن رغبته في مقابلة الشعب الذي عانى كثيرًا، منذ فترة طويلة.

https://twitter.com/RTarabic/status/1367749203808632832?s=09