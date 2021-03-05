انطلاق فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية بحضور وزيرة الثقافة

انطلقت منذ قليل، فعاليات بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية، وذلك من خلال الحفل الفني الذي أقيم بمسرح مركز بور سعيد الثقافي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان.

بدأ الحفل في ساحة الرئييية، بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، وافتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، وذلك قبل أن تنتقل فعاليات الحفل إلى داخل المسرح، حيث تعلن انطلاق فعاليات عاصمة الثقافة المصري وتكرم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا في وضع بصمات بارزة في مختلف مجالات الإبداع المصرى، وهم الدكتورة فايزة أبو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفورى، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، محمد سالم، وذلك إلى جانب الحفل لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع، وفاصل غنائي لأمير الغناء العربى هانى شاكر ، قيادة المايسترو مصطفي حلمي.

حرص على حضور الاحتفال الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون.

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