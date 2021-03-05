«وزيرة خارجية تقرر الانضمام إلى إدارة رئيس أمريكى تم تنصيبه بعد مرور أربع سنوات على حالة من الضعف العام الذى ألَم بالقيادة الأمريكية وأسقط عنها دورها القيادى المعتاد على الساحة العالمية».. موضوع رواية جديدة كتبتها زوجة الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، هيلارى كلينتون، بالتعاون مع الكاتبة الكندية، لويز بينى.

وذكرت وكالة أنباء «أكسيوس» أن «كلينتون» و«بينى» وقعتا صفقة لنشر الرواية التى ستحمل اسم «حالة الإرهاب» فى شهر أكتوبر المُقبل، وستتناول الرواية قصة وزيرة خارجية أمريكية تبدأ عملًا جديدًا مع إدارة الرئيس الذى كان فى يوم من الأيام منافسًا لها، ثم تؤدى بعض الهجمات الإرهابية إلى فوضى فى النظام العالمى، ويتم تكليف الوزيرة بتجميع فريق لكشف المؤامرة التى تهدف لشن هجوم على الحكومة الأمريكية الآخذة فى الضعف.

وتقرر نشر الكتاب فى المملكة المتحدة وفى جميع أنحاء العالم بواسطة دار نشر «بان ماكميلان»، وفى الولايات المتحدة بواسطة دارى نشر «سيمون آند شوستر» و «مارتينز بريس»، وفى بيان صحفى وصفت «كلينتون» الكتابة مع «بينى» بأنها «حلم أصبح حقيقة»، وقالت: «لقد استمتعت بقراءة كل كتبها وأيضًا برفقتها و صداقتها، والآن حان الوقت لكى نضم لقائمة تجاربنا الحياتية تجربة تأليف كتاب عن الدبلوماسية والخيانات السياسية والعالم المحفوف بالخطر»، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

جدير بالذكر أن «كلينتون» ليست الكاتبة الأولى فى عائلتها؛ فقد أصدر زوجها الرئيس الأسبق الأمريكى بيل كلينتون، قصتين مع الروائى چيمس باترسون، أحدهما عن رئيس يلجأ لقطع مصادر الطاقة وسُبل الاتصال بالشبكة العنكبوتية عند اكتشاف خائنًا فى حكومته، والأخرى عن رئيس سابق تتعرض ابنته للاختطاف.

وترجع الصداقة بين «كلينتون» وبين الروائية الكندية «بينى» ــ التى اشتهرت برواياتها فى كيبيك عن كبير المفتشين أرماند جاماتشى ــ إلى عام 2016؛ وقد صرّحت «كلينتون» أنها تأثرت كثيرًا بأول رواية لـ «بينى»، والتى حملت عنوان «حياة هادئة»؛ لأنها وقعت فى حب شخصيات الرواية؛ ومن ثم دأبت على متابعة الكاتبة كل عام بسبب تفاعلها الكبير مع شخصياتها الأدبية.

وبدورها قالت «بينى» إنها لن تنسى أبدًا أن «كلينتون» أرسلت لها رسالة تعزية بعد وفاة زوجها فى سبتمبر عام 2016، بينما كانت «كلينتون» فى خضم معركتها السياسية للفوز بكرسى الرئاسة، وأضافت «بينى»: «لقد كان عملا من أعمال الإيثار والكرم واللطف لن أنساه أبدًا، وهذا يلهمنى كل يوم لمحاولة أن أكون لطيفة مع الآخرين كما فعلت كلينتون معى».

وقد سبق وأن وقعت «كلينتون» على صفقة لنشر مذكراتها التى حملت عنوان «الخيارات الصعبة» بلغت قيمتها 14 مليون دولار مع دار «سيمون آند شوستر» عام 2014، كما نشرت مذكرات أخرى بعنوان «ما حدث» عام 2017؛ وقد باع الكتاب 300 ألف نسخة فى الولايات المتحدة خلال أسبوع من طرحه بالأسواق.