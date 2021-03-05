صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1779 مواطنا بقرية الشيخ مسعود

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، وذلك بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1779 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.



وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 358 حالة جراحة، 479 حالة أطفال، 268 باطنة، 116 قلب، 231 جلدية، 141 نساء، 99 تنظيم أسرة، 69 أسنان، بالإضافة إلى إجراء 86 تحاليل مختلفة وإجراء 61 حالة موجات صوتية، وإجراء 5 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ117 حالة، وتم خلع إسنان 8 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 37 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ103 حالات من خلال 12 عيادة متنقلة.