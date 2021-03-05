 مصرع 3 أطفال وتسمم أبويهم إثر تناولهم بسبوسة فاسدة في سوهاج - بوابة الشروق
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مصرع 3 أطفال وتسمم أبويهم إثر تناولهم بسبوسة فاسدة في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
محمد عبد المجيد
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 10:38 م
لقي 3 أطفال أشقاء وأصيب والديهم بتسمم، اليوم الجمعة؛ إثر تناولهم بسبوسة فاسدة، بقرية القطنة دائرة مركز طما بسوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بتسمم أسرة تقيم بقرية القطنة دائرة المركز، ووجود متوفين ومصابين.

تبين من التحريات مصرع كل من “عبدالرحمن. ح” 6 أعوام، وشقيقاه “يوسف” 4 أعوام، “هاجر” البالغة من العمر عامين، وإصابة والدهم “حسن. ع” 35 عامًا، ووالدتهم “هند. ه” 30 عامًا، ويقيمون بناحية قرية القطنة بمركز طما.

وأفاد المصابين حدوث إصابتهما ووفاة أبنائهما إثر تناولهم طعام منزلي بسبوسة فاسدة

جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى الغنائم المركزي، والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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