أوكرانيا ترفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ لمحاربة التضخم

رفعت أوكرانيا أسعار الفائدة من أدنى مستوى لها في فترة ما بعد النظام الشيوعي، في خطوة فاجأت المحللين الذين كانوا يتوقعون تمديد شروط نقدية أكثر مرونة، حيث تهدد قفزة أخرى في حالات الإصابة بفيروس كورونا تعافي البلاد من الركود.

وفي أول زيادة منذ عام 2018، رفع البنك المركزي تكاليف الإقراض القياسية إلى 5ر6 بالمئة من 6 بالمئة اليوم الخميس، كما كان يتوقع 4 من 12 خبيرا اقتصاديا استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البنك المركزي في بيان إنه في ضوء "توازن المخاطر والزيادة الكبيرة في الضغوط التضخمية الأساسية الملحوظة في الأشهر القليلة الماضية، قرر مجلس إدارة البنك الوطني الأوكراني زيادة سعر الفائدة الرئيسي".

وأضاف أن "البنك الوطني الأوكراني جاهز لزيادة سعر فائدته الرئيسية بحزم أكبر، للحد من الضغوط التضخمية الأساسية، وإحداث استقرار للتوقعات وإعادة التضخم لمستواه المستهدف".

وكان التضخم قد قفز لأعلى مستوياته في أكثر من عام، متجاوزا الحد الأعلى لنطاقه المستهدف الرسمي.