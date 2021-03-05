مستشفى بني سويف التخصصي يستقبل 5 حالات إصابة و2 وفاة في حادث تصادم الكريمات

شهد الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بالقرب من بوابة الكريمات، حادثا مأساويا؛ إثر تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، أسفر عن مصرع 18 شخصا، وإصابة 5 آخرين.

تم نقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي ومستشفى أطفيح التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الجيزة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه من خلال التنسيق مع محافظة الجيزة فى خدمات الطرق والإسعاف، تم نقل 5 مصابين وحالتي وفاة لطفل وسيدة في حادث وقع بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة الجيزة.

تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة على أكمل وجه للمصابين، ونقل بقية حالات الإصابة والوفيات إلى مستشفى أطفيح بالجيزة، لافتًا إلى وجود حالتي وفاة فقط بالمستشفى تحت تصرف الشرطة والنيابة.

وتفقد المحافظ حالات المصابين، واطمأن على تقديم الخدمة الطبية والإسعافات الأولية لهم على أكمل وجه.

وأضاف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه عقب تلقي المديرية إخطارا من النجدة بالحادث، تم رفع حالة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة، وتم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالجيزة من تقديم الدعم الطبي من أطباء وعلاج ولكن أكدوا أنهم جميع الإمكانيات الطبية لديهم متوفرة لديهم.