قال المخرج أحمد محمد ثروت، إن والده الفنان محمد ثروت متمكن للغاية من الغناء، لهذا يخشى الغناء أمامه، ذاكرًا أنه يعمل مع والده في نشاط صناعي خاص بصناعة المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أن والده دائمًا ما كان يحفزه للعمل في الغناء، موضحًا أنه اقترح على والده أن يقيم حفلة دينية على اليوتيوب.

وتابع: «كانت أول حفلة ديني في تاريخ اليوتيوب بالمدة دي ساعتين و45 دقيقة، لما لقيت اللايف بقه تريند قعدت على الأرض أعيط»، مضيفًا أنه منذ هذه اللحظة حدث التلاقي بينهما ليبدؤوا العمل معًا.

وحل الفنان محمد ثروت ونجله أحمد، ضيفان على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «CBC»، من مساء اليوم الخميس، وذلك بعد نجاح كليب أغنية الفنان محمد ثروت الجديدة «يا مستعجل فراقي»، وتصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق الفنان محمد ثروت، أغنيته الجديدة «يا مستعجل فراقي» بالتزامن مع عيد الحب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم.