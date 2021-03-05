الداخلية العراقية: لدينا الجاهزية والقدرة على تأمين زيارة البابا فرنسيس

الداخلية العراقية: رمزية حضور البابا ستعيد تسويق العراق مجددا



قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنى، إن هناك فارقًا أمنيًا بعد القضاء على عصابات داعش في البلاد، مؤكدًا أن القوات الأمنية لديها الجاهزية والقدرة على تأمين زيارة البابا فرنسيس.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن زيارة بابا الفاتيكان ستشمل محافظات بغداد وأربيل ونينوي وذي قار، مشيرًا إلى الطبيعة الخاصة للزيارة في مدينة نينوي على وجه التحديد.



وأكد أن العراق هو المستفيد الأول عالميًا من زيارة بابا الفاتيكان، موضحًا أن رمزية حضور البابا ستعيد تسويق العراق مجددًا كونه بلدًا يحتاج إلى الدعم والتضامن والمساندة بعدما عانى من محنة شديدة.



وشدد على أهمية العراق في المنطقة والعالم ككل، قائلًا إن زيارة اليوم رسالة لمزيد من الاهتمام بسلام هذا البلد واستقراره.



ووصل بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، ظهر اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد، خلال زيارة تاريخية غير مسبوقة تستمر ثلاثة أيام، في مساع إلى تعزيز التواصل مع المسلمين، وتضامنًا مع إحدى أقدم المجموعات المسيحية في المنطقة.