متحدث التنمية المحلية: نستهدف تطوير 4500 قرية بنهاية 2024

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة استهدفت رفع كفاءة 58 ألفًا و827 منزلًا، فضلًا عن إضافة 113 وحدة صحية تخدم نحو 1.4 مليون مواطن، و2950 فصلًا دراسيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الشعب» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنه تم تغطية 170 تجمعًا ريفيًا بخدمة الصرف الصحي، وتحسين مياه الشرب في 361 آخرين، مشيرًا إلى صرف طرق بطول 324 كيلومتر.

وأوضح أنه بنهاية عام 2024 سيتم تطوير نحو 4500 قرية في 175 مركزًا، بتكلفة تصل إلى 515 مليون جنيه، مضيفًا أن عدد المستفيدين من المشروع القومي لتطوير قرى الريف ما يقرب من 50 مليون مواطن.

وأشار إلى استهداف القرى التي تشهد الهجرة غير الشرعية وكذلك التي ترتفع بها نسبة الأمية أو التي ينتشر بها أسر تعولها إناث، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف، موضحًا أن هناك 3 محاور رئيسية للتدخلات.

وذكر أن المحور الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية لهذه القرى المستهدفة، والذي تشرف عليه وزارتي التنمية المحلية والإسكان والهيئة الهندسية، والثاني خاص بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل من خلال إنشاء تجمعات صناعية تبرز الميزة التنافسية لكل قرية، والذي تقوم عليه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى المحور الثالث الخاص بتوفير سكن كريم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ذاكرًا أن وزارة التخطيط ستشرف على متابعة مؤشرات الأداء في جميع المشروعات لضمان تحقيق التنمية المستدامة.