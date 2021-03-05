الدنمارك تعتزم تخزين لقاحات لمواجهة كورونا في المستقبل

دافعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن عن قرار حكومتها بمحاولة تخزين لقاحات غير تلك المتوفرة داخل الاتحاد الأوروبي ، حيث أشارت إلى أن جائحة كورونا قد لا تختفي تماما أبدا، مما يخلق حاجة طويلة الأمد لإعادة التطعيمات على نحو مستمر.

وقالت فريدريكسن ، متحدثة من القدس بعد وقت قصير من اجتماعها مع نظيريها الإسرائيلي والنمساوي، "لا يوجد مؤشر" على أن فيروس كورونا سيزول، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت "ونتيجة لذلك، تخطط الحكومة الدنماركية لسيناريو يمكن من خلاله تلقيح المواطنين وإعادة تلقيحهم "عاما بعد عام بعد عام".

وتابعت فريدريكسن إنها لجأت إلى إسرائيل لأنها "الرائدة العالمية " في طرح اللقاحات، وتدرس حكومتها الآن جدوى بناء مصنع لانتاج اللقاحات لزيادة الإمدادات.