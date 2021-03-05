الإقتصاد الكندي يحقق أسوء أداء له بسبب جائحة كورونا

سجل الاقتصاد الكندي أسوأ أداء له على الإطلاق في عام 2020 مع اجتياح جائحة كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إغلاق الشركات وإخراج الملايين من العمل.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 5.4 في المائة في عام 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ تسجيل البيانات القابلة للمقارنة لأول مرة في عام 1961.

كان الانخفاض لهذا العام بسبب إغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد في مارس وأبريل خلال الموجة الأولى من الجائحة الذي سحق الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين، نما النشاط الاقتصادي ببطء وثبات.

وتقول هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 9.6 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض عن معدل النمو السنوي البالغ 40.6 في المائة في الربع الثالث.