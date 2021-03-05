 الإمارات تعلن اعتزامها دعم صندوق الثروة الجديد في إندونيسيا - بوابة الشروق
الجمعة 5 مارس 2021 5:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

الإمارات تعلن اعتزامها دعم صندوق الثروة الجديد في إندونيسيا

الامارات - ارشيفية
الامارات - ارشيفية
جاكرتا - د ب أ
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 5:33 م
أعلن لوت باندجاتان، وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي اليوم الجمعة، نجاح بلاده في تأمين تعهدات باستثمارات بقيمة 5ر9 مليار دولار لصندوق الثروة الجديد الذي أسسته جاكرتا.

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن بلاده تعتزم دعم صندوق الثروة الإندونيسي من خلال تقديم المشورة وتبادل الخبرات بشأن إنشاء مثل هذه الصناديق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دولة الإمارات وإندونيسيا وقعتا عدة اتفاقات بشأن غابات المانجروف والاقتصاد الإبداعي واتفاقية جواز السفر اللوجيستي العالمي.

كما وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة، باستثمارات تصل إلى 2ر1 مليار دولار مع مجموعة "ماسبيون جروب" الإندونيسية.

كما وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مذكرة تفاهم مع شركة بيرتامينا لإنتاج الكبريت في إندونيسيا، بشأن عقود  لتصدير الغازات البترولية المسالة بقيمة ملياري دولار على مدار 4 سنوات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك