الإمارات تعلن اعتزامها دعم صندوق الثروة الجديد في إندونيسيا

أعلن لوت باندجاتان، وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي اليوم الجمعة، نجاح بلاده في تأمين تعهدات باستثمارات بقيمة 5ر9 مليار دولار لصندوق الثروة الجديد الذي أسسته جاكرتا.



وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن بلاده تعتزم دعم صندوق الثروة الإندونيسي من خلال تقديم المشورة وتبادل الخبرات بشأن إنشاء مثل هذه الصناديق.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دولة الإمارات وإندونيسيا وقعتا عدة اتفاقات بشأن غابات المانجروف والاقتصاد الإبداعي واتفاقية جواز السفر اللوجيستي العالمي.



كما وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة، باستثمارات تصل إلى 2ر1 مليار دولار مع مجموعة "ماسبيون جروب" الإندونيسية.



كما وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مذكرة تفاهم مع شركة بيرتامينا لإنتاج الكبريت في إندونيسيا، بشأن عقود لتصدير الغازات البترولية المسالة بقيمة ملياري دولار على مدار 4 سنوات.