تحيا مصر: الكشف على 500 مواطن يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ضمن مبادرة نور حياة

قال محمد محتار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة «نور حياة» تعمل خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، حتى لا يتم الضغط على المستشفيات التي تعمل مع المبادرة في باقي أيام الأسبوع.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أن القافلة التابعة للمبادرة تستقبل ما بين 500 و600 مواطن على يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، لإجراء الكشف الطبي وتسليم النظارات والعلاج داخل القافلة، وتحويل من يحتاج لتدخل جراحي إلى المستشفى التابعة للمبادرة داخل المحافظة.

وذكر أن المبادرة جاءت في إطار الاتجاه العالمي لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، مضيفًا أن كل خمس ثوان يصاب شخص بالغ بإحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وإصابة طفل في كل دقيقة، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن هناك مليون و100 ألف مواطن استفادوا من المبادرة بشكل مجاني حتى اليوم، مشيرًا إلى صرف 190 ألف نظارة طبية، وتوفير الدواء لـ33 ألف مريض محتاج للعلاج.

ونوه بأن كل شخص، سواء من الأطفال أو البالغين والصبيان أو الفتيات، يختار النظارة التي تناسبه باللون الذي يرغب فيه، مؤكدًا أن النظارات الموجودة ضمن المبادرة مصممة بأفضل المعايير.