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فيتنام تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا الاثنين المقبل

لقاح كورونا
لقاح كورونا
هانوي (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 10:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 10:57 ص

تعتزم فيتنام بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد يوم الاثنين المقبل، وذلك بحسب ما أورده موقع "فان اكسبريس" استنادا لما ذكره وزير الصحة نجويان ثانه لونج في اجتماع صباح اليوم الجمعة مع الفريق المعني بمكافحة الفيروس في البلاد.

وقال الموقع إنه المتوقع أن يبدأ إعطاء الجرعات الأولى من لقاح استرازينيكا التي تبلغ أكثر من 600ر117، لأعضاء الأطقم الطبية في 18 مستشفى تتولى علاج مرضى "كوفيد-19" في 13 إقليما ومدينة.
وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، تتوقع فيتنام وصول 3ر1 مليون جرعة من لقاحات كورونا في شهر نيسان/أبريل المقبل من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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