طمأن الفنان سمير غانم الجمهور على صحته، مجيبًا عن سؤال الإعلامية ياسمين عز عن أحواله الصحية: «الحمد لله ماشي الحال.. الحمد لله»، بحسب تعبيره.

وقال خلال لقاء لبرنامج «ليلة خميس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن ليلة الخميس مرت بمراحل في حياته، موضحًا أنها ليلة مقدسة للسهر مع الفنانين والأصدقاء، خلال مرحلة شبابه.

وأضاف أن السهر مع الأصدقاء والفنانين قل مع تقدمه في العمر، وتوقف بعد جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه يسهر يوم الخميس، خلال الفترة الحالية، مع ابنتيه دنيا وإيمي وزوجته دلال عبدالعزيز.

وأشار غانم، إلى أنه يقضي الخميس في مشاهدة القنوات الأجنبية بشكل أكبر على التليفزيون، مشيدًا بحبه للاستعراضات والرقصات المذاعة في المسلسلات الهندية.

ولفت إلى أن الهنود قريبون من المصريين في الشكل والحركة، مازحًا: «الهندي بالذات مشكلة كبيرة عاوز سنة تتفرج على المسلسل.. لكن شاروخان ده ابني وأميتاب باتشان دفعتي».