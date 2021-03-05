استشارات طبية: تعرف أكثر على الإبر الصينية

أعانى من السمنة وقد حاولت مرارا اتباع حميات غذائية مختلفة قاسية لكننى للأسف لا أحصل على نتائج مشجعة. نصحتنى صديقة بالعلاج بالإبر الصينية حتى إنها وصفتها بالسحر. هل ألجأ للإبر الصينية للخلاص من عشرين كيلوجراما من الوزن الزائد؟ أم أنها بدعة لا تستحق التجربة؟

سلوى ــ الظاهر / القاهرة



تستخدم الإبر الصينية بالفعل الآن فى مراكز علمية معروفة لكنها تستخدم لأغراض محددة لا تتجاوزها ربما لأن طريقة عملها حتى الآن مازالت خافية على العلم والعلماء. العلاج بالإبر الصينية تراث شعبى يرجع تاريخه لآلاف السنين فى الحضارة الصينية. يلقى الآن رواجا حتى إن هناك مراكز علمية كمايو كلينيك على سبيل المثال تسمح بمزاولته تحت إشراف أطباء التخدير.

من الحالات التى يتم علاجها بالإبر الصينية حالات الألم: ألم العضلات Fibeomyalgia وحالات الصداع المزمن وآلام المفاصل بل وآلام المخاض أثناء الولادة.

من الحالات المعروفة التى تستخدم فيها الإبر الصينية بكفاءة علاج القىء والرغبة فى القىء التى عادة ما تصيب مريض السرطان الذى يعالج بالكيماوى، تلك إحدى المشاكل التى تتسبب فى عزوف المريض عن الطعام وتدفعه للاكتئاب.

استخدام العلاج بالإبر الصينية فى التخلص من الوزن الزائد احتمال وارد وإن كان الأمر لا يجب أن يقتصر على الاعتماد عليها فقط. نظام غذائى متوازن وبعض التمارين الرياضية بلاشك سيدعم النتيجة إن جاءت إيجابية.

الواقع أن الحكم على الإبر الصينية يحتاج الكثير من الحذر. هى تجربة غير ضارة ولم يعرف لها حتى الآن أية أعراض جانبية أو مشكلات أما نجاحها فأمر ليس مؤكدا ولا دليل على مستقبل العلاج بها.

العلاج بالإبر الصينية يستلزم خبرة مؤكدة لمن يقوم بها تشمل دراستها وقواعد العمل بها فى مركز متخصص. أيضا يجب التأكد من أن استعمال الإبر شخصى مع مراعاة قواعد التعقيم.